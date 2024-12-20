Кобрендинговая программа лояльности «Инго Бонус» — лауреат премии «Финансовая элита России»

Программа лояльности «Инго Бонус», которая реализуется «Инго Экосистемой» от «Ингосстраха» и Ингосстрах Банком, стала лауреатом премии «Финансовая элита России» в номинации «Кобрендинговая программа лояльности».
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