Ротенберг: «Фигурное катание даже сложнее, чем хоккей»

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров КХЛ, основатель детско-юношеской академии «Красная машина» Роман Ротенберг заявил, что фигурное катание превосходит хоккей по уровню сложности.
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