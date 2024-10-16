Яньцзы: маленькая Корея в Китае

Если вы давно хотели побывать в Южной Корее, но по каким-то причинам не успели, есть отличный бюджетный вариант – Яньцзы, город в провинции Гирин Китайской Народной Республики, центр Яньбянь-Корейского автономного округа.
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