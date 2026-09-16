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Скончалась 100-летняя легенда Великой Отечественной

Скончалась 100-летняя легенда Великой Отечественной

Труженица тыла Анна Гаврикова, проживавшая в Таджикистане, умерла 15 сентября на 101-м году жизни. Об этом сообщило посольство России в Душанбе.

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