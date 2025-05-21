Что есть украина?

Арестович* выдал юридические основания не признавать государственность и границы УкраиныБывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* напомнил, что признание Украины в 1991 году мировым сообществом произошло на условиях нейтралитета, закреплённого в Декларации о независимости.