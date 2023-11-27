Фернандо Алонсо: В начале сезона не поверил бы, что стану четвертым в чемпионате

Фернандо Алонсо: В начале сезона не поверил бы, что стану четвертым в чемпионатеGetty Images / Red Bull Content PoolДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо отметил, что доволен своим результатом по итогам сезона-2023, несмотря на провал Aston Martin во второй половине года.