Более 5000 специалистов отрасли, 130 компаний,два знаковых партнёрских соглашения – подведены итоги выставки «Город»

Подписание двух партнёрских соглашений между Приморским краем и китайскими партнёрами стало одним из важнейших событий XXXI международной строительной выставки «Город», состоявшейся в КСК «Фетисов Арена» с 5 по 7 мая.
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