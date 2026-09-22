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Царьград

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ООН призвал мир отказаться от ископаемых энергоресурсов

ООН призвал мир отказаться от ископаемых энергоресурсов

Генсек ООН Антониу Гутерриш на Генассамблее ООН призвал страны разработать планы по отказу от ископаемых энергоресурсов.

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