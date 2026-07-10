Политика большого футбола

Спорт и политика сегодня оказываются связаны гораздо теснее, чем принято считать. Чемпионат мира по футболу 2026 года уже демонстрирует, что вопросы виз, безопасности, решений международных организаций и даже отдельных матчей становятся частью большой геополитики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии