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Актуальные комментарии

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Политика большого футбола

Политика большого футбола

Спорт и политика сегодня оказываются связаны гораздо теснее, чем принято считать. Чемпионат мира по футболу 2026 года уже демонстрирует, что вопросы виз, безопасности, решений международных организаций и даже отдельных матчей становятся частью большой геополитики.

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