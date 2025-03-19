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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюков о сборной в Нижнем: «Проведем там матчи, когда закончится строительство ледовой арены и разрешат полностью заполнять футбольный стадион»

«Мы принимаем решения о месте проведения матчей исходя из разных обстоятельств, включая логистику. В данный момент есть «ВТБ Арена» с отлично подготовленным газоном.

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