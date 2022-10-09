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В РПЦ опровергли сообщения об ухудшении здоровья патриарха Кирилла

В РПЦ опровергли сообщения об ухудшении здоровья патриарха Кирилла

Врио руководителя пресс-службы патриарха, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения об ухудшении здоровья патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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