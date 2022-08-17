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Водители и механики-водители Восточного военного округа тренируются действовать в условиях бездорожья

Водители и механики-водители Восточного военного округа тренируются действовать в условиях бездорожья

Военнослужащие получают навыки и умения по преодолению бродов, завалов, участков вязкого грунта, обучаются использовать штатные средства самовытаскивания.

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