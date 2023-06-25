Десятилетие электронного документооборота в вузе: плюсы и минусы

В Уральском федеральном университете (УрФУ) оценили результаты работы системы электронного документооборота (СЭД) Directum, используемой в вузе на протяжении 10 лет.
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