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Роб Пелинка – об обменах перед дедлайном: «Обеспечили себе возможность выбора в июле»

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка рассказал, чем руководствовался клуб, совершая обмены перед дедлайном.

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