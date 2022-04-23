Врач Тяжельников посоветовал отдохнуть, взять воду при сборе на пасхальное богослужение

Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что перед походом на ночную пасхальную службу в храм стоит отдохнуть, взять с собой лекарственные препараты для купирования обострения заболевания, воду, особенно внимательно к этому стоит отнестись людям с хроническими заболеваниями, в период острых состояний или перенесшим в недавнем времени острые заболевания, имеющим аллергические реакции, а также пожилым людям, детям.