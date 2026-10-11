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Аргументы и Факты

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UKMTO: снаряд попал в танкер в Ормузском проливе

UKMTO: снаряд попал в танкер в Ормузском проливе

В Ормузском проливе неизвестный снаряд попал в танкер, следовавший по этому морскому маршруту. Об инциденте сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

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