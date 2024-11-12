По делу Иванова арестовали элитную квартиру в центре Москвы

Квартира в элитном доме в центре Москвы, стоимость которой на рынке превышает 500 миллионов рублей, была арестована в рамках дела, связанного с бывшим заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым, сообщает РИА Новости.
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