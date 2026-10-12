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Bloomberg: Трамп поставил Зеленского перед фактом, объявив об "энергетическом перемирии"

Bloomberg: Трамп поставил Зеленского перед фактом, объявив об "энергетическом перемирии"

Президент США Дональд Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной, поставив Владимира Зеленского перед фактом.

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