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КП: Во время теракта в «Крокусе» очевидцы спасли ребенка-колясочника

КП: Во время теракта в «Крокусе» очевидцы спасли ребенка-колясочника

В подмосковном «Крокус сити холле» во время теракта был спасен ребенок-колясочник. Анна, мать 16-летнего мальчика с ДЦП, рассказала журналистам «Комсомольской правды», что они были на втором этаже во время стрельбы.

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