Intel с тайваньскими партнёрами создаст погружную СЖО для 1,5-кВт чипов Корпора...

Intel с тайваньскими партнёрами создаст погружную СЖО для 1,5-кВт чиповКорпорация Intel, по сообщениям сетевых источников, расширяет сотрудничество с тайваньскими партнёрами с целью разработки и вывода на рынок передовых систем охлаждения для дата-центров, поддерживающих ресурсоёмкие задачи, в частности, приложения ИИ.
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