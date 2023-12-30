Intel с тайваньскими партнёрами создаст погружную СЖО для 1,5-кВт чипов Корпора...

Intel с тайваньскими партнёрами создаст погружную СЖО для 1,5-кВт чиповКорпорация Intel, по сообщениям сетевых источников, расширяет сотрудничество с тайваньскими партнёрами с целью разработки и вывода на рынок передовых систем охлаждения для дата-центров, поддерживающих ресурсоёмкие задачи, в частности, приложения ИИ.