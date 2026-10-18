Аварийно-восстановительный ремонт водовода стал причиной временного закрытия участка улицы Красных Коммунаров от дома №34 до пересечения с Ново-Вокзальной для всех видов транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, с 18 по 21 октября.
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