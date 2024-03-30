Москвич-412 в ралли "Лондон-Сидней" 1968 год

﻿﻿Шоссейная гонка «Лондон-Сидней» на 10 000 миль. Стартовав в Лондоне, 98 автомобилей из 13 стран спустя 25 дней финишировали в Сиднее, Среди них все четверо были москвичами, что на самом деле вызывало немало гордости.