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Москвич-412 в ралли "Лондон-Сидней" 1968 год

Москвич-412 в ралли "Лондон-Сидней" 1968 год

﻿﻿Шоссейная гонка «Лондон-Сидней» на 10 000 миль. Стартовав в Лондоне, 98 автомобилей из 13 стран спустя 25 дней финишировали в Сиднее, Среди них все четверо были москвичами, что на самом деле вызывало немало гордости.

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