FT выяснили, почему чешские оппозиционеры против закупки боеприпасов для ВСУ

Оппозиционная чешская партия ANO бывшего премьера Бабиша, лидирующая в преддверии октябрьских выборов в опросах общественного мнения, пообещала приостановить инициативу по закупке боеприпасов для Украины.
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