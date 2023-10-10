В Подмосковье расчистили более 160 водоемов – Андрей Воробьев

РИАМО - 10 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе завершили программу «100 прудов и озер», в ходе которой удалось расчистить более 160 водоемов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.