В Подмосковье расчистили более 160 водоемов – Андрей Воробьев

РИАМО - 10 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе завершили программу «100 прудов и озер», в ходе которой удалось расчистить более 160 водоемов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
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