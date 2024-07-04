РБК: ФСБ требует запретить использование VoIP-аккаунтов с иностранных IP-адресов

Некоторые российские операторы связи получили письмо от Федеральной службы безопасности (ФСБ), в котором организации просят запретить использовать VoIP-аккаунты с зарубежных IP-адресов и с хостинга российских провайдеров.
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