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РБК: ФСБ требует запретить использование VoIP-аккаунтов с иностранных IP-адресов

РБК: ФСБ требует запретить использование VoIP-аккаунтов с иностранных IP-адресов

Некоторые российские операторы связи получили письмо от Федеральной службы безопасности (ФСБ), в котором организации просят запретить использовать VoIP-аккаунты с зарубежных IP-адресов и с хостинга российских провайдеров.

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