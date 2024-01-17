Тренер "Вашингтона" Карбери ждет возвращения Овечкина в ближайшее время

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин провел полноценную тренировку с командой и может вернуться на лед уже в следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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