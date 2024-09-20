Архангелогородца осудят за истязание дочери и несовершеннолетнего внука

Уголовное дело возбудили против 63-летнего жителя областного центра, который напивался и издевался над роднымиСледствием установлено, что в 2023-2024 годах обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически оскорблял и применял физическую силу к 37-летней дочери и 15-летнему внуку, причиняя потерпевшим физические и психические страдания.
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