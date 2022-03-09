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Сделайте самые красивые клумбы своими руками. Вдохновляющие идей, которые вас очаруют

Сделайте самые красивые клумбы своими руками. Вдохновляющие идей, которые вас очаруют

Невозможно представить красивый сад без ярких клумб, наполненных ароматными цветами. Однако стандартные круглые клумбы, обложенные камешками, уже давно вышли из моды и сегодня садоводы стремятся преобразить участок с помощью оригинальных цветников.

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