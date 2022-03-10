Депутат Свищев о деле Куляка: «Украинская делегация играет большую роль, они требуют отстранения. Чуть ли не обвиняют в том, что он детей маленьких ест»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал поддержать российского гимнаста Ивана Куляка. Ранее Фонд гимнастической этики (GEF) открыл в отношении спортсмена дисциплинарное дело.

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