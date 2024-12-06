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Закон, порядок, государство

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В Нижегородской области полицейские задержали семейную пару рецидивистов по подозрению в незаконном обороте сильнодействующих веществ

На территории парка «Дубки» Ленинского района Нижнего Новгорода сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали ранее неоднократно судимую за совершение наркопреступлений семейную пару, у которой обнаружили 25 свертков из листьев деревьев, внутри которых находились 175 капсул.

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