В Нижегородской области полицейские задержали семейную пару рецидивистов по подозрению в незаконном обороте сильнодействующих веществ

На территории парка «Дубки» Ленинского района Нижнего Новгорода сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали ранее неоднократно судимую за совершение наркопреступлений семейную пару, у которой обнаружили 25 свертков из листьев деревьев, внутри которых находились 175 капсул.