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Царьград

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На Кубани в сентябре ужесточат правила приёма на работу гастарбайтеров

На Кубани в сентябре ужесточат правила приёма на работу гастарбайтеров

В этом году мигранты не смогут устроиться на работу в нескольких отраслях.В Краснодарском крае с 22 сентября 2024 года иностранцам будет запрещено работать в сельском хозяйстве, промышленности, культуре, гостиничном бизнесе и наниматься помощниками в частные хозяйства.

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