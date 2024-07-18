На Кубани в сентябре ужесточат правила приёма на работу гастарбайтеров

В этом году мигранты не смогут устроиться на работу в нескольких отраслях.В Краснодарском крае с 22 сентября 2024 года иностранцам будет запрещено работать в сельском хозяйстве, промышленности, культуре, гостиничном бизнесе и наниматься помощниками в частные хозяйства.