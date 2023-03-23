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Медведев: товарооборот России и Китая способен достичь 300 млрд долларов

Медведев: товарооборот России и Китая способен достичь 300 млрд долларов

Уровень взаимной торговли РФ и КНР в ближайшие пару лет способен превысить 300 млрд долларов. Такой прогноз дал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС в интервью журналистам и пользователям соцсети «ВКонтакте».

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