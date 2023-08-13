СРОЧНО: Патрульный корабль ЧФ РФ открыл огонь по сухогрузу, шедшему в украинский порт

AB

Anlrey Boracow

На этом судне вполне могли везти только то, что не запрещено. Тогда для задержания и ареста судна оснований особых нет. Предупредительную стрельбу открыли так как судно не подчинилось приказу корабля ВМФ РФ об остановке для досмотра. Это дело обычное, для меня лично ни чего сданного и удивительного в этом нет, практически рядовой случай для пограничных кораблей согласно НСПК-72(основной руководящий документ Морских Частей ПВ с 70-х по 90-е годы 20-го века). Если бы нашли что то, то вряд ли отпустили бы с миром. А так, все правильно, все верно - остановили, досмотрели, дали пинка под сраку.