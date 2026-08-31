Politico: в ЕС сравнили итоги референдума в Исландии с отказом пойти на свидание

REUTERS/Leonhard Foeger Итоги референдума в Исландии по вопросу о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС вызвали необычную аналогию у европейских чиновников – результат голосования сравнивают с ситуацией, когда человек получает отказ, хотя приглашения на свидание не было.