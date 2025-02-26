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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области полицейские оказали помощь дальнобойщику из Узбекистана, съехавшему в кювет

В ходе несения службы экипаж дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Акбулакского района Оренбургской области в составе инспекторов ДПС лейтенантов полиции Владимира Семенова и Михаила Будеры, а также старшего инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Андрея Пташкина получил сообщение о слетевшем с трассы большегрузе с полуприцепом.

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