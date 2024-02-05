Врач Голубинская назвала появление странных запахов нетипичным симптомом инсульта

Симптоматика инсульта зависит от того, в какой зоне локализуется поражение. Так, одним из нетипичных признаков приступа станет появление странных запахов, сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская в эфире радио Sputnik.
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