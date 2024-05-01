Во время войны работают механизмы не только прямого, но и косвенного воздействия на противника. Прямые — потери на поле боя и сопутствующие, среди гражданских, а также разрушение экономики в результате ударов по военным объектам в тылу, стратегическим предприятиям и логистическим узлам.
Активизация вымирания
Комментарии
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В
Владимир
Чтобы ослабить страну, надо убить побольше мирного населения.
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14 час.
А
Александр24
На Украине уже давно нет "мирного" населения. Есть, люто нас ненавидящие, особи. Намеренно их никто не собирается убивать, но и жалеть особо, жертвуя жизнями наших солдат, тоже особо не стоит.
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5 час.
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