"360": лесхоз Подмосковья внедрил ИИ для обнаружения очагов лесных возгораний

В Подмосковье внедрили в систему мониторинга лесных пожаров искусственный интеллект (ИИ). Планируется, что он будет распознавать характер очагов возгорания и это не придется делать "на глаз", рассказал зампред комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов телеканалу "360".
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