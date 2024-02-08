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"360": лесхоз Подмосковья внедрил ИИ для обнаружения очагов лесных возгораний

"360": лесхоз Подмосковья внедрил ИИ для обнаружения очагов лесных возгораний

В Подмосковье внедрили в систему мониторинга лесных пожаров искусственный интеллект (ИИ). Планируется, что он будет распознавать характер очагов возгорания и это не придется делать "на глаз", рассказал зампред комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов телеканалу "360".

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Комментарии
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Н
Наталья
ИИ внедряют!.. верните лесничества, старый лесной кодекс, старую систему ухода и сбережения леса!! И главное - профессионалов с образованием соответствующим!!! И в руководство соответствующее в том числе!! И наказания за неисполнение обязанностей!! И еще ЧЕСТЬ профессиональную!! (С этим очень сложно!!)...
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19 час.
НН
Надежда Никитина
!!!!!!!!!!!!!
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18 час.

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