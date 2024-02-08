"360": лесхоз Подмосковья внедрил ИИ для обнаружения очагов лесных возгораний

Н

Наталья

ИИ внедряют!.. верните лесничества, старый лесной кодекс, старую систему ухода и сбережения леса!! И главное - профессионалов с образованием соответствующим!!! И в руководство соответствующее в том числе!! И наказания за неисполнение обязанностей!! И еще ЧЕСТЬ профессиональную!! (С этим очень сложно!!)...