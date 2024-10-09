Экс-хоккеист Кожевников вступился за главного тренера ЦСКА Воробьева

В двух подряд поражениях московского ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с общим счетом 0:11 нет ничего страшного, и критики должны спокойно дать работать главному тренеру команды Ильи Воробьеву.
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