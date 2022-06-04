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Умеет все: командир «Палантина» рассказал о преимуществах нового комплекса РЭБ

Умеет все: командир «Палантина» рассказал о преимуществах нового комплекса РЭБ

Командир роты радиопомех Сергей рассказал, каким образом военнослужащие комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин» выполняют боевые задачи по выведению из строя беспилотных летательных аппаратов украинских военных в ходе спецоперации на Украине.

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