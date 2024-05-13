Китайский «Транзит»: тест фургона JMC Fushun

JMC Fushun. Полная масса: 3490 кг. Начало продаж: II квартал 2024 г. Цена: 4 547 000 руб.Предложение на рынке легкого коммерческого транспорта (LCV), особенно среди цельнометаллических фургонов, в нашей стране сейчас невелико: пара моделей Горьковского автозавода, вечная «буханка» из Ульяновска и натурализованный JAC, которого «приручили» в Sollers.