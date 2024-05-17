Рябков: РФ не станет приглашать США на будущие парады Победы

Политическое руководство Соединенных Штатов не получит от РФ приглашений на парады Победы, пока не изменит свою позицию по роли СССР во Второй мировой войне, заявил в беседе с ТАСС замглавы российского МИД Сергей Рябков.
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