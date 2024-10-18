Ганчев: ВСУ продолжают подтягивать резервы на харьковское направление

Украинская армия продолжает подтягивать резервы на харьковское направление. Как сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, ротация ВСУ происходит из-за больших потерь личного состава.
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