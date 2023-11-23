Депутат из Ганы извинился за то, что назвал Магуайра «самой большой угрозой «МЮ». Защитник ответил: «Извинения приняты. До встречи на «Олд Траффорд» »

В декабре прошлого года, когда инфляция в Гане выросла до 54%, Айзек Адонго на заседании по планированию бюджета сравнил вице-президента страны Махамуду Бавумию с Магуайром: «Магуайр, играя в центре защиты, стал самой большой угрозой «МЮ».