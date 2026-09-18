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Царьград

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Генпрокуратура требует изъятия акций "Уральских заводов"

Генпрокуратура требует изъятия акций "Уральских заводов"

Генпрокуратура РФ через суд требует передать акции "Уральских заводов" в доход государства. На имущество наложен арест, а суд назначен на 9 октября 2026 года.

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