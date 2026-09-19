Спецпосланник Трампа Гренелл заявил о смерти американской журналистики

Спецпосланник лидера США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил о смерти американской журналистики.
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