Самый весёлый писатель на свете.

23 ноября отмечается 115-летие со дня рождения замечательного детского писателя Николая Носова. К этой дате в городской библиотеке № 8 имени Евфросинии Полоцкой для учащихся 3 ´Б´ класса ГУО ´Средняя школа №18 г.