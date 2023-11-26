Самый весёлый писатель на свете.

23 ноября отмечается 115-летие со дня рождения замечательного детского писателя Николая Носова. К этой дате в городской библиотеке № 8 имени Евфросинии Полоцкой для учащихся 3 ´Б´ класса ГУО ´Средняя школа №18 г.
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