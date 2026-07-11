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Царьград

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На Урале из-за ливней подтоплены 70 домов и мосты

На Урале из-за ливней подтоплены 70 домов и мосты

С 10 по 11 июля сильные дожди были зафиксированы на территории Артемовского, Горноуральского, Сысертского, Туринского, Талицкого, Серовского и Североуральского муниципальных округов, а также в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Ирбите, Карпинске и Верхнем Дуброво.

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