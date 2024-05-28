Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Читаю и мысль появилась :"Ну .не дурак ли ?"Зачем Путину империя ,в России и без того дел невпроворот .А вот то ,что ...В.Карасёв признал...
  • Василий Овчинников
    в МВД есть правило: если в каком-то подразделении выявлен охламон, то непосредственный  начальник подлежит наказанию,...Новый зам Белоусо...
  • Александр Котов
    Земля плоская?Что такое Луна на...

Как прожить зимой? Украина умоляла Австралию об экстренной помощи. Канберра ответила молчанием

Как прожить зимой? Украина умоляла Австралию об экстренной помощи. Канберра ответила молчанием

© AP Photo / Lukas Coch/AAP Image via APСегодня 460 прочитали Канберра оставила без ответа просьбы Киева о поставках угля для отопления грядущей зимой, пишет TSMP.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх