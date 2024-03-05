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Как распознать аппендицит у ребенка: причины, симптомы, особенности

Как распознать аппендицит у ребенка: причины, симптомы, особенности

Аппендицит у детей младше 10 лет встречается редко. Но именно для малышей он может оказаться очень опасным фото: Getty Images/Science Photo Library RF Александр БРЯНЦЕВ хирург высшей категории Происходит это потому, что, во-первых, маленькие дети не умеют правильно определять локализацию боли, а, во-вторых, аппендицит у ребенка имеет свои особенности, мешающие родителям быстро понять, в чем проблема.

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